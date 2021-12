மாநில செய்திகள்

வயதான தம்பதி கொலையில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனைபுதுச்சேரி கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + A Puducherry court has sentenced two people to double life imprisonment for killing an elderly couple and robbing them of foreign currency and jewelery.

வயதான தம்பதி கொலையில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனைபுதுச்சேரி கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு