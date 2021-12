மாநில செய்திகள்

நாராயணசாமி வீட்டின் முன்வெடிகுண்டு வைத்த வழக்கில் கோர்ட்டில் குற்றவாளிகள் ஆஜர்அடுத்த மாதம் 5 ந்தேதி தீர்ப்பு + "||" + The verdict in the case of the bomb blast in front of the house of former First Minister Narayanasamy will be handed down in court next month (January 5) after the culprits were produced in court.

