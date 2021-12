மாநில செய்திகள்

‘தமிழக அமைச்சரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடம் பெறுவார்’ அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி + "||" + 'Udayanithi Stalin will get a place in the Tamil Nadu cabinet' Interview with Minister Sekarbabu

‘தமிழக அமைச்சரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடம் பெறுவார்’ அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி