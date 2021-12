மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் தேசிய அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிநாக் அவுட் சுற்றுக்கு தமிழக வீராங்கனைகள் தகுதி + "||" + The Tamil Nadu player won the national level table tennis tournament in Pondicherry yesterday.

புதுச்சேரியில் தேசிய அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிநாக் அவுட் சுற்றுக்கு தமிழக வீராங்கனைகள் தகுதி