மாநில செய்திகள்

சாட்டை துரைமுருகன் வழக்கு: கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாமா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Sattai Thuraimurugan case: Can we talk about anything in the name of freedom of expression? ICourt question

சாட்டை துரைமுருகன் வழக்கு: கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாமா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி