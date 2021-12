மாநில செய்திகள்

ஜவுளி மீதான ஜி.எஸ்.டி. வரியை 5 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் மத்திய மந்திரிக்கு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் + "||" + GST on textiles O. Panneerselvam's letter to the Union Minister to reduce the tax to 5 percent

ஜவுளி மீதான ஜி.எஸ்.டி. வரியை 5 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் மத்திய மந்திரிக்கு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம்