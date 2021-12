மாநில செய்திகள்

68 தமிழக மீனவர்கள், 75 படகுகளை மீட்க உடனடி நடவடிக்கை மத்திய மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + MK Stalin's letter to the Union Minister for immediate action to rescue 68 Tamil Nadu fishermen and 75 boats

68 தமிழக மீனவர்கள், 75 படகுகளை மீட்க உடனடி நடவடிக்கை மத்திய மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்