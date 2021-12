மாநில செய்திகள்

பணிநிரந்தம் செய்யக்கோரி சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக ஊழியர்கள் போராட்டம் + "||" + Employees of the Tourism Development Corporation staged a sit-in protest in front of the head office demanding the strike.

பணிநிரந்தம் செய்யக்கோரி சுற்றுலா வளர்ச்சி கழக ஊழியர்கள் போராட்டம்