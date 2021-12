மாநில செய்திகள்

“மஞ்சள் பை அவமானம் அல்ல, அடையாளம்” - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Yellow bag is not a shame it is a Identity Chief Minister MK Stalin

“மஞ்சள் பை அவமானம் அல்ல, அடையாளம்” - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்