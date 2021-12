மாநில செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து விழாக்களை கொண்டாட வேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை வேண்டுகோள் + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan has appealed to the people to observe the social gap and celebrate the festivals.

