மாநில செய்திகள்

புதுவை நகர கூட்டுறவு வங்கியில் கையாடல் செய்த 410 பவுன் நகைகள் மீட்பு + "||" + 410 pounds of jewelery handled at puducherry City Cooperative Bank was recovered. The arrested cashiers reported the incident to the police.

புதுவை நகர கூட்டுறவு வங்கியில் கையாடல் செய்த 410 பவுன் நகைகள் மீட்பு