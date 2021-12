மாநில செய்திகள்

ஹஜ் பயணம்: 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Hajj Travel: Those above 65 years of age can apply

ஹஜ் பயணம்: 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு