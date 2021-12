மாநில செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களை பரிசோதனை முடிவு வரும் வரை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் - டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + People with corona symptoms should be isolated until the results of the test are available; Letter from Dr. Radhakrishnan to the District Collectors

