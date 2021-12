மாநில செய்திகள்

சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகையில் இரா.நெடுஞ்செழியன் சிலை; மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் + "||" + Statue of Nedunchezhiyan at the Chepauk Guest House; MK Stalin opened

