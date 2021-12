மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட 33 லட்சம் சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி; பள்ளிகளுக்கே சென்று செலுத்த ஏற்பாடு + "||" + Vaccination of 33 lakh children under the age of 18 in Tamil Nadu; Arrangement injection in schools

தமிழகத்தில் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட 33 லட்சம் சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி; பள்ளிகளுக்கே சென்று செலுத்த ஏற்பாடு