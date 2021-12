மாநில செய்திகள்

புதுவை மாநிலத்தில் 15 முதல் 18 வயதுடைய1 லட்சம் மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட திட்டம் + "||" + It is planned to vaccinate 1 lakh students between the ages of 15 and 18 in the state of Puduvai.

