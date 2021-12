மாநில செய்திகள்

‘இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்த வீடு கண்ணெதிரே இடிந்தது நெஞ்சையே நொறுக்கிவிட்டது’ பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வேதனை + "||" + ‘The house where I have lived for so many years has collapsed in front of my eyes and my heart is broken’ The suffering of the affected people

‘இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்த வீடு கண்ணெதிரே இடிந்தது நெஞ்சையே நொறுக்கிவிட்டது’ பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வேதனை