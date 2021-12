மாநில செய்திகள்

ஒயிட் டவுண் கடற்கரையில் தடுப்பு கட்டைகள்புத்தாண்டு கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகள் தீவிரம்விடுதிகள் நிரம்பின நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் + "||" + Hotels are overflowing as preparations for the New Year in Puduvai intensify. There is traffic congestion all over the city

