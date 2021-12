மாநில செய்திகள்

முக கவசம் அணிவதில் சென்னை மக்கள் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் அமைச்சர் வேண்டுகோள் + "||" + Minister urges people of Chennai to be role models in wearing face shield

முக கவசம் அணிவதில் சென்னை மக்கள் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் அமைச்சர் வேண்டுகோள்