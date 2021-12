மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் காக்கும் முன்மாதிரி திட்டம் - தமிழக அரசு அரசாணை + "||" + Model Project for the Welfare of Handicapped Tamil Nadu Government

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் காக்கும் முன்மாதிரி திட்டம் - தமிழக அரசு அரசாணை