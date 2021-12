மாநில செய்திகள்

புதுவை மாநில எல்லைப்புற கிராமங்களில்சொத்து விவரங்கள் தயாரிக்க டிரோன் மூலம் சர்வே எடுக்கும் பணி + "||" + Drone survey work is in progress to prepare property details in the border villages of puducherry State. The work is scheduled to be completed by March.

