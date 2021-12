மாநில செய்திகள்

காங்கிரஸ் எங்கள் இனத்தின் எதிரி; பாஜக மனிதகுலத்தின் எதிரி! - சீமான் சீற்றம் + "||" + Congress is the enemy of our race; BJP is the enemy of humanity! - Seaman

காங்கிரஸ் எங்கள் இனத்தின் எதிரி; பாஜக மனிதகுலத்தின் எதிரி! - சீமான் சீற்றம்