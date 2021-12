மாநில செய்திகள்

தேசிய இளைஞர் விழாவில் பங்கேற்கநாட்டுப்புற நடன போட்டிக்கான குழு தேர்வு3 ந்தேதி நடக்கிறது + "||" + The group selection for the folk dance competition to participate in the National Youth Festival is taking place on the 3rd.

தேசிய இளைஞர் விழாவில் பங்கேற்கநாட்டுப்புற நடன போட்டிக்கான குழு தேர்வு3 ந்தேதி நடக்கிறது