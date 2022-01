மாநில செய்திகள்

புதுவை கடற்கரையில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் களை கட்டிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல் + "||" + The New Year celebration was built on weeds as tourists flocked to Puduvai beach. Traffic was light at this time of night.

