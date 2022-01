மாநில செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்ட இசை நிகழ்ச்சியில்நடிகை சன்னிலியோன் பங்கேற்காததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சிடிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப கேட்டு நெருக்கடி + "||" + Actress Sunny Leone did not attend the New Year's concert, so fans have been asking for a refund.

புத்தாண்டு கொண்டாட்ட இசை நிகழ்ச்சியில்நடிகை சன்னிலியோன் பங்கேற்காததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சிடிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப கேட்டு நெருக்கடி