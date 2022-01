மாநில செய்திகள்

உண்மையான அக்கறையுடன் மக்கள் நலப் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + Edappadi Palanisamy urged the Government of Tamil Nadu to engage in public welfare work with genuine concern

உண்மையான அக்கறையுடன் மக்கள் நலப் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்