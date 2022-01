மாநில செய்திகள்

புத்தாண்டின் முதல் சூரிய உதயத்தைக் காண குமரியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் + "||" + Tourists flock to Kanyakumari to watch first sunrise of the new year

