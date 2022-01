மாநில செய்திகள்

7500 பேர் பங்கேற்கும் கலாசார நிகழ்ச்சிகளுடன் புதுச்சேரியில் களை கட்டும் இளைஞர் விழாமோடி 12 ந்தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + Prime Minister Modi will inaugurate the Puducherry Weeding Youth Festival on the 12th with the participation of 7,500 out-of-state cultural events.

7500 பேர் பங்கேற்கும் கலாசார நிகழ்ச்சிகளுடன் புதுச்சேரியில் களை கட்டும் இளைஞர் விழாமோடி 12 ந்தேதி தொடங்கி வைக்கிறார்