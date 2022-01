மாநில செய்திகள்

1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா + "||" + It is said that there is a possibility of closing schools from 1st to 8th class in Puducherry like in Tamil Nadu.

1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா