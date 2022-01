மாநில செய்திகள்

சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + Compensation of Rs. 30,000 per acre for damaged crops: O. Panneerselvam

