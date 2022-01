மாநில செய்திகள்

திருவொற்றியூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிந்த விவகாரம்: பாதிக்கப்பட்ட 17 குடும்பத்தினருக்கு புதிய வீடு + "||" + Apartment demolition in Tiruvottiyur: New house for 17 affected families

திருவொற்றியூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிந்த விவகாரம்: பாதிக்கப்பட்ட 17 குடும்பத்தினருக்கு புதிய வீடு