மாநில செய்திகள்

100 ஆண்டு பழமையான நாவல் மரம் வேருடன் அகற்றம் வேறு இடத்தில் நடப்பட்டது + "||" + The removal of the 100-year-old novel tree root was planted elsewhere

100 ஆண்டு பழமையான நாவல் மரம் வேருடன் அகற்றம் வேறு இடத்தில் நடப்பட்டது