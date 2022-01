மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் காரணமாக இன்று முதல் தொடங்க இருந்த நேரடி வழக்கு விசாரணை முறை நிறுத்தி வைப்பு + "||" + The suspension of the live trial system which was to start from today due to corona spread

