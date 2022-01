மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு 50 சதவீத சலுகை விலையில் பிரியாணி..! + "||" + 50% discount on biryani For those who have been vaccinated..!

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு 50 சதவீத சலுகை விலையில் பிரியாணி..!