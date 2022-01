மாநில செய்திகள்

இந்த ஆண்டில் 1000 காவலர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல் + "||" + Minister Namachchivayam announced that 1000 policemen will be selected in Pondicherry this year.

