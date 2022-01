மாநில செய்திகள்

3 வது அலை எச்சரிக்கை எதிரொலிபுதுவையில் இன்று முதல் முககவசம் கட்டாயம் தியேட்டர் பஸ்களில் 50 சதவீதம் இருக்கைகள்அதிகாரிகளுக்கு கவர்னர் தமிழிசை உத்தரவு + "||" + The first mask is mandatory today (Tuesday) in Puduvay. Governor Tamilisai Saundararajan has ordered the authorities to allow only 50 per cent seats in theaters and buses.

