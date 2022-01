மாநில செய்திகள்

கல்வித்துறை அதிகாரி பெயரில் போலி தகவல்100 வாட்ஸ் அப் குழுக்களிடம் போலீசார் விசாரணை + "||" + Police are investigating members of 100 wats-up groups who published false information about schools as holidays in the name of an education official.

