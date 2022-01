மாநில செய்திகள்

2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தாதஅரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டாய விடுப்புபுதுவை சுகாதாரத்துறை அதிரடி + "||" + In Puduvai, the health department has issued an order to give compulsory leave to government employees who have not paid 2 installments of vaccine.

2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தாதஅரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டாய விடுப்புபுதுவை சுகாதாரத்துறை அதிரடி