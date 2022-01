மாநில செய்திகள்

சென்னை, புறநகரில் மழை வெள்ளத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு: வெள்ள இடர் தணிப்பு மேலாண்மைக்குழு இடைக்கால அறிக்கை + "||" + Permanent solution to rain floods in the suburbs of Chennai: Flood Risk Management Committee Interim Report

சென்னை, புறநகரில் மழை வெள்ளத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு: வெள்ள இடர் தணிப்பு மேலாண்மைக்குழு இடைக்கால அறிக்கை