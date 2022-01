மாநில செய்திகள்

1000 ஆண்டுகள் பழமையான கோவிலில் 6 மணி நேரம் திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்ச்சி + "||" + 6 hour non-stop siege of the 1000 year old temple

1000 ஆண்டுகள் பழமையான கோவிலில் 6 மணி நேரம் திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்ச்சி