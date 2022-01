மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மொத்தமுள்ள 39,537 தெருக்களில் 1158 தெருக்களில் கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Out of a total of 39,537 streets in Chennai, 1158 streets were affected by corona

