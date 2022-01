மாநில செய்திகள்

தேசிய இளைஞர் திருவிழாவினை தொடங்கி வைக்கபுதுவைக்கு மோடி 12 ந்தேதி வருகைகவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல் + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan said that Prime Minister Modi is coming to Puthuvai on the 12th to inaugurate the National Youth Festival.

