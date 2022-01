மாநில செய்திகள்

பாகூரில் பரபரப்புபஸ்சை நிறுத்தி பயணிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசிமுககவசம் அணியாதவர்களிடம் அபராதம் வசூல் + "||" + There was a commotion in Bagoor as the bus was stopped and the corona vaccinated the passengers

பாகூரில் பரபரப்புபஸ்சை நிறுத்தி பயணிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசிமுககவசம் அணியாதவர்களிடம் அபராதம் வசூல்