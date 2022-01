மாநில செய்திகள்

துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து உயிரிழந்த சிறுவன் குடும்பத்துக்கு மத்திய-மாநில அரசுகள் தலா ரூ.50 லட்சம் வழங்கவேண்டும் + "||" + Central and state governments should provide Rs 50 lakh each to the family of a boy killed in a shooting

துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து உயிரிழந்த சிறுவன் குடும்பத்துக்கு மத்திய-மாநில அரசுகள் தலா ரூ.50 லட்சம் வழங்கவேண்டும்