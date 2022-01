மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சி பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி கூறும் குற்றச்சாட்டு அனைத்தும் பொய்யுரைகளின் கட்டுரை + "||" + DMK All the allegations made by Edappadi Palanisamy about the regime are an article of lies

தி.மு.க. ஆட்சி பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி கூறும் குற்றச்சாட்டு அனைத்தும் பொய்யுரைகளின் கட்டுரை