மாநில செய்திகள்

சொர்க்கவாசல் திறப்பு அன்று காலை 6 மணி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Devotees are not allowed until 6 a.m. on the opening of the Gate of Heaven

