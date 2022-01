மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வு எதிர்ப்பு விஷயத்தில் தமிழக அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy's speech in the Assembly of Cooperation with the Government of Tamil Nadu on the issue of 'Need' election

‘நீட்’ தேர்வு எதிர்ப்பு விஷயத்தில் தமிழக அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு