மாநில செய்திகள்

எம்.ஐ.டி. கல்லூரியில் மேலும் 14 மாணவர்களுக்கு கொரோனா 66 பேருக்கு ஒமைக்ரான் அறிகுறி + "||" + MIT Corona for 14 more students in college and omega for 66

எம்.ஐ.டி. கல்லூரியில் மேலும் 14 மாணவர்களுக்கு கொரோனா 66 பேருக்கு ஒமைக்ரான் அறிகுறி