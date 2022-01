மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இரவு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது சென்னையில் 10 ஆயிரம் போலீசார் கண்காணிப்பு + "||" + Night curfew comes into effect in Tamil Nadu 10 thousand police surveillance in Chennai

தமிழகத்தில் இரவு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது சென்னையில் 10 ஆயிரம் போலீசார் கண்காணிப்பு