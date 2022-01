மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வு விலக்கு குறித்து விவாதிக்க நாளை அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் சட்டசபையில் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + MK Stalin's announcement in the All-Party Assembly tomorrow to discuss the 'Need' exemption

‘நீட்’ தேர்வு விலக்கு குறித்து விவாதிக்க நாளை அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் சட்டசபையில் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு